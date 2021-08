LOSC, OM - Mercato : un ancien du Stade Rennais visé par Lille et Marseille ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Et cela bouge pas mal autour du milieu défensif de 32 ans, après une pige d'1 an et demi du côté du Stade Rennais. Al Rayyan, entraîné par Laurent Blanc, aimerait l'enrôler, mais aucun accord n'a été bouclé avec le joueur comme nous vous l'avions révélé. Plusieurs formations européennes s'intéressent de près à lui, et notamment des écuries françaises.

C'est bientôt le rush final du Mercato estival. Et il est donc fort logique que les rumeurs se multiplient. Certaines seront sans doute fondées, pas d'autres. Seule certitude, l'ancien milieu de terrain du Stade Rennais, Steven N'Zonzi en fait partie. En effet, et c'est une information donnée par footmercato, le joueur serait actuellement suivi, et de près, par deux clubs français : le LOSC et l'OM.

A Marseille, c'est Jorge Sampaoli qui pousserait pour s'attacher ses services. Dans le Nord, N'Zonzi pourrait retrouver son ancien président, Olivier Létang, qui l'avait fait venir à Rennes. En tout état de cause, il faudra payer une indemnité à la Roma, club auquel appartient N'Zonzi pour encore une année (2022). En dépit du fait que José Mourinho ne veuille plus de lui.