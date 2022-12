LOSC : Fonseca annonce la couleur pour le mercato hivernal

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, Paulo Fonseca a évoqué le Mercato hivernal du LOSC. Et laissé entendre qu'une recrue pourrait débarquer, peut-être pour palier le départ d'Akim Zedadka... « Je dois admettre qu’en général, je n’aime pas le mercato d’hiver, a confié le Portugais. J’ai un bon groupe avec des joueurs sérieux, qui travaillent. Je n’aime pas les changements en cours de saison. Mais on reste attentif si un joueur avec plein de qualités peut nous apporter quelque chose et vraiment nous aider. » La porte est donc ouverte...