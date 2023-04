LOSC : Paulo Fonseca s'attaque à nouveau à Olivier Létang et au Mercato des Dogues !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Pas toujours sur la même longueur d'ondes que son président Olivier Létang, Paulo Fonseca a une nouvelle fois critiqué la politique du LOSC à l'occasion de son ultime conférence de presse alors que le sprint final pour l'Europe est relancé avec le come-back de l'OL, revenu à deux points des Dogues grâce à son succès hier à Toulouse (2-1).

Paulo Fonseca charge encore sur le Mercato de janvier

Fidèle à lui-même, le Portugais a justifié la défaillance récente de ses Dogues à Angers par le manque de profondeur de banc : « Comme vous le savez, je ne suis pas content du Mercato d'hiver parce que si nous avions beaucoup plus de solutions, ce serait plus facile pour moi et pour l'équipe. Parfois, peut-être que j'accélère les récupérations des joueurs parce que nous n'avons pas beaucoup de solutions. J'ai besoin de joueurs prêts ».

Une nouvelle sortie qui pourrait bien mettre le feu au poudre à la veille de la réception de Montpellier (dimanche, 13 heures), l'une des équipes en forme du moment en Ligue 1 et les plus difficiles à bouger...

Pour résumer En froid avec son président Olivier Létang depuis cet hiver, Paulo Fonseca a une nouvelle fois chargé sur le Mercato mené par les Dogues en janvier. Pour le Portugais, celui-ci fait courir un risque sur la 5ème et dernière place qualificative pour l'Europe.

