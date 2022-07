LOSC, PSG - Mercato : Létang le confirme, Sanches partira cet été !

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

En marge de la conférence de presse de présentation des nouvelles recrues Rémy Cabella et Mohamed Bayo, Olivier Létang s'est exprimé au sujet du départ de Renato Sanches. «Sur Renato, je l'avais dit lors de la dernière conférence de presse. Il a deux très belles possibilités, c'est toujours mieux quand c'est comme ça. S'il est toujours chez nous, c'est qu'on n'a pas trouvé l'accord avec les clubs concernés. Renato va partir oui, dans quel club, je ne sais pas. Des discussions sont en cours donc je vais garder confidentielle la nature de ces discussions. Ce sera Paris ou Milan», a déclaré le président du LOSC. L'international portugais a confirmé sa volonté de rejoindre son ancien entraîneur Christophe Galtier au PSG. Luis Campos avait déjà été le principal acteur de sa venue au LOSC mais le club de la capitale tarde à concrétiser le dossier. Le dénouement est proche pour le champion d'Europe 2016. 🚨 Olivier Létang annonce le départ de Renato Sanches 🇵🇹 du LOSC !



« Renato va partir, dans quel club je ne sais pas. Je vais garder confidentielle la nature de ces discussions. Ce sera le PSG ou l’AC Milan », explique-t-il. 🗣 @le11hdf — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) July 20, 2022

Sanches va quitter Lille Le dossier Sanches chauffe de plus en plus pour le PSG et se rapproche de son dénouement. Olivier Létang s'est exprimé et a confirmé le départ du Portugais. "Ce sera Paris ou Milan" a déclaré le président du LOSC en conférence de presse.

Yann Noailles

Rédacteur

Podcast Men's Up Life