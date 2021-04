LOSC, PSG - Mercato : un cas Mbappé pousse sous les yeux de Galtier et Létang

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC s’est trouvé un latéral gauche digne de ce nom. Alors que Domagoj Bradaric ressemblait à l’heureux élu pour s’installer à ce poste pour un petit moment, Reinildo a rebattu les cartes en sa faveur en multipliant les sorties convaincantes.

Après avoir été solide au Parc des Princes contre le PSG (1-0), le défenseur de 27 ans a réitéré sa performance vendredi à Metz et a réalisé le petit exploit de figurer dans l’équipe type de la 32e journée de L1.

« On verra ça cet été car je suis concentré sur les objectifs »

L’intéressé a notamment réalisé 8 tacles et récupéré 9 ballons dans les pieds messins. Ces bonnes performances successives ont mis la puce à l’oreille des dirigeants du LOSC, qui ont déjà entamé des discussions pour prolonger un contrat qui expire en juin 2022. Sauf que le Mozambicain n’en a cure... pour l’instant !

« Il me reste encore un an de contrat et je ne me prends pas la tête avec ça. Je suis focalisé sur le championnat. Le club a commencé à me parler mais la priorité, c’est la L1. On verra ça cet été car je suis concentré sur les objectifs », a-t-il révélé dans La Voix du Nord. Preuve qu’il n’y a pas que Kylian Mbappé qui privilégier le côté sportif à son avenir.

