LOSC, RC Lens - Mercato : accord quasiment trouvé entre Gift Orban et l'un des deux clubs !

Depuis le début du mercato estival, le LOSC et le RC Lens se bataillent Gift Orban. Arrivé en janvier dernier à la Gantoise, l'attaquant nigérian a inscrit pas moins de 20 buts en 22 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le club belge.

Accord imminent entre le LOSC et Gift Orban !

Et entre les deux clubs ennemis du Nord, c'est Lille qui aurait une longueur d'avance dans ce dossier. À en croire les informations du journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, un accord serait même proche d'être trouvé entre les dirigeants lillois et les représentants du joueur de 20 ans. Une fois l'accord conclu, il ne manquera donc plus qu'au LOSC de s'entendre avec la Gantoise sur l'indemnité du transfert et de vendre Jonathan David pour boucler ce dossier.

🚨EXCL : 🔵⚪️🇹🇬🇳🇬 #JupilerLeague |



◉ En attendant d'acter le départ de Jonathan David, Lille avance fort sur Gift Orban.



◉ Les Dogues veulent devancer la concurrence et un accord est proche d'être trouvé avec les représentants du joueur. pic.twitter.com/7YA2YVp0DZ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 15, 2023

