LOSC, RC Lens - Mercato : Gourvennec contrarire déjà Haise

Les dirigeants du LOSC veulent miser sur la jeunesse. D’après Foot Mercato, le club serait prêt à accueillir un milieu de terrain de 19 ans, Amadou Onana, joueur de 1m95 et excellent atout avec un rôle box to box.



Depuis quelques jours, le joueur sous contrat jusqu’en 2024 avec Hambourg, et déjà courtisé par le RC Lens, se rapproche du LOSC. D’ailleurs, les Dogues et Amadou Onana se seraient mis d’accord pour un contrat longue durée. Hambourg espère entre 5 et 7 millions d’euros hors bonus pour cette transaction.

🚨Info: Comme évoqué en mai, en plus de #Lens, un autre club de Ligue 1 est très intéressé par Amadou Onana 🇧🇪 . Il s'agit de #Lille qui a entamé des discussions avec l'entourage du joueur et Hambourg. Le HSV réclame une somme comprise entre 5 et 7 M€. https://t.co/2R9eAZRGEA pic.twitter.com/3TwgJqMC3T — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 22, 2021