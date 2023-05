LOSC, RC Lens - Mercato : un club de Ligue 1 lance l’assaut pour Gift Orban

Faisant partie des plus grands espoirs du football africain, Gift Orban plaît beaucoup à de nombreux clubs européens, surtout en France où une bataille se dispute entre le RC Lens et le LOSC depuis plusieurs semaines. Mais un club semble cette fois-ci avoir de l’avance selon Fabrizio Romano.

En effet, selon le journaliste italien, Lille aurait déjà émis les premiers contacts avec l’attaquant du KAA Gent. Remplaçant idéal de Jonathan David, dans le cas -fort probable- où le canadien viendrait à partir, Gift Orban pourrait bien être la relève de son compatriote, Victor Osimhen, également passé au LOSC après un bon passage en Belgique.

Lille have concrete interest in Gift Orban as new striker. Many clubs keen on the Nigerian forward but Lille have started contacts recently. 🚨🔴🇳🇬 #transfers



Gift Orban can be the replacement for Jonathan David as important bids for the Canadian striker are expected soon. pic.twitter.com/B6jr6zvI5D