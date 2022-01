LOSC, Real Madrid – Mercato : la liste des courtisans s'allonge pour Jonathan David, le Barça débarque !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Auteur d'un excellent début de saison avec le LOSC (16 buts en 29 matches TTC), Jonathan David (LOSC, 22 ans) suscite toujours plus de convoitises. Si, depuis son agent Nick Mavromaras a pris la parole en décembre, on savait que le PSG, le Real Madrid, l'Inter Milan, Arsenal, Liverpool et West Ham (au moins) étaient sur lui, The Sports Network a avancé trois nouveaux noms avec le FC Barcelone, Chelsea et Tottenham, tous venus aux renseignements dernièrement.

Un bon de sortie à l'été 2022 ?

Si la porte d'un départ du Canadien est fermée pour cet hiver et que le principal intéressé est bien déterminé à finir la saison dans le Nord, l'été 2022 pourrait être très agité pour Jonathan David. Toujours selon ce même média, Jonathan David, qui est encore sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le LOSC, disposera d'un bon de sortie l'été prochain.

Pour recruter l'ancien joueur de la Gantoise, il faudra cependant faire un gros effort, Lille n'ayant pas prévu de brader un joueur recruté pour 27 M€ par l'administration Gérard Lopez il y a un an et demi... Transfermarkt le valorise aujourd'hui à 50 M€. Le prix de référence pour commencer à discuter.