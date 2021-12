LOSC, Real Madrid - Mercato : Létang prêt à faire revenir Eden Hazard ?

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Il ne faut pas lancer Olivier Létang sur le mercato. Ancien directeur sportif du PSG, celui qui a également présidé le Stade Rennais a répondu du tac-au-tac sur un sujet qu’il maîtrise sur le bout des doigts dans les rangs du LOSC.

« Le Mercato hivernal ? Aujourd'hui, on n'est pas concentrés là-dessus. On veut déjà très bien finir cette année 2021. Après le match de Bordeaux, le 23 décembre, on pourra évoquer ce qui va se passer mais il n'y aura pas beaucoup de modifications et de changements. Encore une fois, l'objectif est de garder une équipe performante et compétitive », a-t-il affirmé hier dans L’Équipe du Soir.

La question de la situation d’Eden Hazard (30 ans) est ensuite venue. Placé sur la liste des transferts cet hiver, le milieu offensif du Real Madrid pourrait-il faire son grand retour au LOSC, son club formateur ? « Eden Hazard à Lille ? Je vais moi-même le chercher en Espagne, a souri Létang. Ça peut paraître quelque chose d’impossible. Evidemment, Hazard est un joueur incroyable avec beaucoup de qualités. Aujourd’hui, il est un joueur du Real Madrid, il est sous contrat tous les jours avec le Real Madrid. »

@ActuL1_ #losc #💬 Olivier Letang : « Eden Hazard à Lille ? Ce n'est pas impossible de le voir ici. En tout cas moi je vais moi même en Espagne mais il est sous contrat avec le Real Madrid. » 👀



