LOSC, Stade de Reims – Mercato : grosses tensions autour de Rajkovic

A la recherche d'un gardien titulaire après le transfert de Mike Maignan au Milan AC, le LOSC étudie plusieurs pistes et l'une d'elles mènent à Predrag Rajkovic, le gardien rémois, auteur de deux belles premières saisons en L1.

Mais selon RMC, les négociations sont très mal engagées. « Le LOSC a transmis une première offre à Reims, comme indiqué par L’Equipe, pour un prêt non payant et sans option d’achat pour le portier serbe. Avec en échange, le prêt de Léo Jardim, actuel numéro 1. Une proposition refusée par le Stade de Reims », expliquent le média. Qui ajoute : « Les dirigeants rémois n’ont d’ailleurs pas apprécié que Rajkovic Rajkovic soit contacté directement par leurs homologues nordistes et souhaitent saisir la Fifa. » On verra donc ces prochains jours si les Rémois mettent leurs menaces à exécution...

