LOSC, Stade Rennais - Mercato : un gardien dans le viseur des deux clubs ?

INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Il va falloir s'y faire. Et relayer ainsi les différentes rumeurs mercato qui, chaque jour, vont concerner différents clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Dernière en date, donnée par le site footmercato, l'intérêt du LOSC, de Lorient et du Stade Rennais pour un jeune gardien sénégalais, Landing Badji.

Agé de 19 ans, ce dernier est titulaire dans les buts de l’Équipe du Sénégal U20 et serait même suivi par de nombreux clubs européens. A noter, tout de même, que Rennes, avec Steve Mandanda, et le LOSC, avec Lucas Chevalier, sont déjà fournis en matière de bons gardiens.

A suivre.