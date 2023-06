LOSC, Stade Rennais - Mercato : un retour inattendu à Rennes ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Et si Benoît Costil connaissait un nouveau club dans sa carrière ? Possible à cette heure. Car après Caen, Vannes, Sedan, Rennes, Bordeaux, Auxerre et Lille, le gardien, qui va fêter ses 36 ans, aurait dans l'idée de revenir en Bretagne.

3 clubs intéressés

C'est du moins ce qu'affirme le Télégramme qui assure qu'un nouveau challenge l'attend. Trois clubs de la région seraient ainsi intéressés, dont le Stade Rennais, pour un rôle de doublure bien entendu.

A suivre.