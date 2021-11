LOSC : une grande nouvelle tombe avant le Stade Rennais et le Mercato !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Jocelyn Gourvennec en dira sans doute un peu plus avant d’affronter le Stade Rennais demain au Roazhon Park mais une grande nouvelle est en prévision au sein du LOSC. Selon L’Équipe, Sven Botman a bien récupéré après sa blessure à la cuisse et sera dans le groupe lillois pour le déplacement en Bretagne demain soir (21h).

« Il a été assez affecté parce qu’il n’a jamais eu ce genre de blessure, explique l’entraîneur des Dogues dans L’Équipe. Il lui a fallu digérer, être patient, se soigner... Il aurait pu revenir contre Salzbourg mais on aurait pris un risque inconsidéré. L’envie, c’est bien mais la priorité, c’est la santé des joueurs et ce n’était pas raisonnable du tout. C’est quelqu’un qui a les idées claires, qui est très intelligent, il comprend très bien les choses. Il a très peu coupé la saison dernière, il avait tout fait au début de saison. J’espère que ce sera pour lui une coupure salvatrice. »

Botman, qui a donc pris son temps pour éviter toute rechute, a fait son retour à l’entraînement collectif du LOSC six semaines après sa blessure et sera donc sur le temps très rapidement... ce qui est aussi une excellente nouvelle en vue du mercato hivernal. « Lille va récupérer l’un de ses piliers de la saison du titre et l’un de ses joueurs à la plus forte valeur marchande, ce qui est loin d’être anodin dans le contexte économique actuel, rappelle le quotidien sportif. L’été dernier, le Néerlandais avait été le joueur de l’effectif le plus sollicité (Atalanta Bergame, Séville FC, Wolverhampton...) mais le LOSC avait fermé la porte. Cela tombe bien, car le mercato d’hiver débute dans un mois et les courtisans n’ont pas disparu. »