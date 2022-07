LOSC : Zedadka, Martin et Alexsandro justifient leurs arrivées, Létang fixe la priorité du mercato

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Akim Zedadka : "Je voulais venir ici. Le LOSC a un projet ambitieux. Rien n'est impossible, je ne me fixe pas de limites. Je suis dans un grand club qui a gagné des titres. Je veux faire la meilleure saison possible individuellement et collectivement. Le coach veut dominer les matchs, avoir le ballon. Il a un jeu ambitieux. On travaille dessus. Mon positionnement ? J'étais haut à Clermont. Il peut varier ici. Je vais faire ce qu'il me demande pour que ça se passe du mieux possible. Je n'ai pas forcément eu de modèles. J'ai eu un entourage exceptionnel. Je suis resté positif lorsque j'étais dans les échelons inférieurs. Aujourd'hui, je suis apaisé. Je suis motivé, je suis frais, et je donnerai le maximum pour le LOSC."

Jonas Martin : "Le LOSC est un grand club, avec un centre d'entraînement de qualité, de l'ambition et un beau projet. Je veux apporter ce que je sais faire, sur le terrain et dans le vestiaire. Je veux garder ma personnalité. Je dois apprendre à connaître le staff, le club. Avec l'enchaînement des entraînements, des matchs, on va commencer à tous se connaître. Tout se fera petit à petit. Le coach est quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire. J'ai échangé avec lui. Il connait mes points forts et mes défauts. Je dois m'adapter et progresser pour répondre à ses attentes. Il m'a demandé de jouer avec mes qualités dans le cœur du jeu. Une saison, c'est très long. Sans caractère, on ne pourra pas faire une bonne saison. Il faut l'utiliser à bon escient. Je déteste la défaite."

Alexsandro : "Je veux remercier les supporters, le président. C'est un honneur d'être ici. J'ai découvert l'historique de ce grand club, qui est performant. Je vais tout donner pour être prêt le plus rapidement possible. Je veux m'adapter rapidement pour tout donner sur le terrain. Le LOSC est ma deuxième famille. Je veux la représenter avec force et honneur. Je ne lâche rien sur un terrain. Je veux m'adapter à ce que demande le coach, à son schéma. Je préfère jouer dans l'axe gauche. J'ai déjà été positionné dans une défense à quatre comme à cinq."

Olivier Létang : "Nos trois recrutements sont importants. Nous avons des jeunes, de l'expérience. C'est un équilibre à trouver. Je veux une équipe avec de la personnalité, du tempérament, de l'ambition et de la discipline pour donner de la fierté et du plaisir à nos supporters. La priorité, c'est de recruter de bons joueurs qui correspondent à la mentalité que nous recherchons."

Pour résumer Alors que les trois premières recrues estivales du LOSC, Akim Zedadka, Jonas Martin et Alexsandro, se sont exprimées lors de leur présentation, le président des Dogues, Olivier Létang, s'est confié sur la suite du mercato estival.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life