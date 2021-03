Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Avant les retrouvailles en Ligue 1, le PSG a remporté une première manche sur le LOSC. Hier, en coupe de France, les Parisiens ont laissé aucune chance aux Dogues. Grâce à étincelant Mbappé, auteur d'un doublé, le champion de France en titre a rejoint les quarts de finale de la doyenne des compétitions françaises.

Après la rencontre, Pierre Ménès a publié un billet sur la rencontre. Le journaliste de Canal + en a profité pour tirer à boulets rouges sur Djalo. Recruté par Luis Campos, dans l'affaire avec Leao (parti à l'AC Milan), le Portugais a été l'auteur d'un match cauchemar : "Côté nordiste, s’il y a un joueur qu’on ne verra pas début avril au Parc lors du « vrai » PSG-Lille, c’est sans doute Djalo, coupable sur deux des trois buts parisiens, notamment le premier sur lequel il vient gêner Maignan, qui commet une énorme faute de main aussitôt exploitée par Icardi qui passait par là."

Avant d'insister sur une nouvelle erreur du défenseur central : "Et puis en fin de match, alors que la domination était lilloise, sur un ballon donné en direction de Mbappé par Paredes, Djalo s’est encore déchiré et a laissé l’attaquant parisien filer au but et inscrire un doublé d’un joli ballon piqué devant Maignan." Ça... c'est fait !