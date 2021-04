OL – LOSC (2-3) : Jonathan David est bien sur les traces de Victor Osimhen

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

"A 2-0 pour Lyon, on savait que ce n'était pas fini, c'est pourquoi le but de Yilmaz avant la pause nous a fait vraiment beaucoup de bien. On est très, très contents de remporter cette victoire. C'est une grande performance collective. On a écarté un concurrent direct, on va célébrer. Tout est permis désormais, on ne va rien lâcher ! » : Jonathan David était aux anges hier après la victoire du LOSC à Lyon.

9 buts en 2021 pour le Canadien

Un succès auquel l'attaquant canadien a participé en inscrivant le but de l'égalisation à 2-2, sur une offrande de Burak Yilmaz. Si le Turc, auteur d'un doublé, a été le héros de la victoire au Groupama, David, lui, a confirmé sa forme. Il en est désormais à 11 buts cette saison, dont 9 inscrits en 2021. Muet jusqu'en novembre, l'ancien joueur de La Gantoise, recruté pour 25 M€ afin de remplacer Victor Osimhen, a inversé la tendance. Comme le souligne opta : « Jonathan David a marqué 8 buts lors de ses 12 dernières titularisations en Ligue 1, après n'avoir trouvé l'ouverture que 2 fois lors de ses 13 premières ». De quoi justifier son transfert. Et continuer de rêver tout haut !