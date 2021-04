OL, LOSC - Mercato : ce détail qui pousse Christophe Galtier vers Lyon

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le Lyon-Lille de ce soir constitue un tournant pour les deux équipes. Si c'est l'OL qui s'incline, il pourra dire adieu au titre et sera peut-être même distancé dans la course à la Champions League. Si c'est le LOSC qui chute, il laissera les commandes du championnat au PSG et aura bien du mal à les lui reprendre. Mais ce choc, c'est aussi une opposition entre un Rudi Garcia sur le départ à Lyon et qui pourrait être remplacé par son homologue lillois, Christophe Galtier. D'ailleurs, un détail révélé par L'Equipe du jour milite pour une signature cet été du Marseillais à l'OL.

Score Agencies est proche de l'OL

« Vendredi, lorsque la presse l’a relancé sur un éventuel futur à l’OL, Christophe Galtier a d’abord regretté que sa probité soit remise en cause : « Je n’aborde plus ce sujet car plus personne ne me croit ». Mais la phrase suivante, l’entraîneur du LOSC a abordé le sujet quand même : « Dimanche, je dirai à Rudi (Garcia) qu’aucun dirigeant lyonnais ne m’a contacté ». »

« C’est peut-être vrai, mais peut-être aussi que les décideurs rhodaniens ont eu des échanges avec la société qui le représente (Score Agencies) plutôt qu’avec lui. Société dont ils sont historiquement assez proches puisqu’elle est lyonnaise et s’occupe notamment des intérêts d’Alexandre Lacazette. »