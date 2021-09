OM, LOSC, Girondins, Stade Rennais - Mercato : contre-pied de Ben Arfa, qui passe sa visite médicale !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Le feuilleton Hatem Ben Arfa est sur le point de prendre fin. Et, à l'image du joueur sur le terrain, il devrait se conclure par une ultime feinte qui va laisser tout le monde sur les fesses. En effet, alors que Foot Mercato annonçait ce matin que « Ben Arfa se verrait bien à Lille, où le contact avec Olivier Létang (connu à Rennes) n'a jamais été rompu », il serait en fait en train de passer sa visite médicale !

Selon le journaliste de RMC Mahmoud Gueye, HBA (34 ans) a finalement décidé d'accepter la proposition de l'Espérance de Tunis. Lui qui a des origines tunisiennes devrait être accueilli en héros par les supporters du plus grand club local. Mais il ne disputera donc pas la Champions League avec les Dogues et ne connaîtra pas un septième club français après l'OL, l'OM, l'OGC Nice, le PSG, le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux.

