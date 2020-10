L'information est tombée il y a quelques minutes sur le site du quotidien local La Provence : José Anigo (59 ans), ex entraîneur et directeur sportif de l'OM, a été convoqué par la brigade de répression du banditisme de la PJ de Marseille et placé en garde-à-vue au même titre que 21 personnes parmi lesquelles deux têtes de pont du banditisme local Michel Campanella et l'agent Jean-Luc Barresi.

Le quotidien précise que la présence de l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a rien à voir avec de vieilles affaires. Les chefs d'accusation sont les suivants : association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, extorsions en bande organisée.

D'après La Provence, cela pourrait concerner le départ d'Isaac Lihadji (18 ans) vers le LOSC cet été et l'argent généré par ce mouvement. Affaire à suivre.