OM, LOSC - Mercato : Marseillais et Lillois sur un latéral de Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Ce n'est un secret pour personne : l’Olympique de Marseille tente, et par tous les moyens, de blinder son couloir gauche en vue de la saison prochaine. En cause, notamment, les performances mitigées de Luan Peres et de l'autre solution, Sead Kolasinac, qui ne parviennent pas à convaincre. Du coup, et il s'agit à ce stade d'une rumeur, Pablo Longoria, le patron de l'OM, et l'entraîneur Jorge Sampaoli, auraient des vues sur le latéral gauche serbe de Montpellier, Mihailo Ristić, âgé de 26 ans sera et, surtout, libre au mois de juin prochain.

Selon le journaliste Cédric Drouet, le joueur aurait décidé de passer à autre chose et serait également suivi, en France, par le LOSC. A suivre.

Sainte-Luce, carton rouge, absence CdM : MHSC en position de force sur le dossier Mihailo Ristić.



Mais le Serbe ne s’estime pas considéré à sa juste valeur + manque visibilité: les choses semblent prendre un tournant irréversible.



Des clubs se renseignent (Lille, Francfort, OM) — Cédric Drouet (@ced_ladrou) March 29, 2022

Pour résumer Alors que la saison est loin d'être terminée, certaines rumeurs mercato commencent à agiter certains clubs. Ce serait le cas au LOSC et à l'OM, en concurrence sur un joueur de Montpellier en fin de contrat au mois de juin prochain.

Benjamin Danet

Rédacteur