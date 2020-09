OM - Mercato : l’héritier de Didier Drogba chipé par le LOSC ?

Qui a oublié Didier Drogba ? L’attaquant ivoirien n’a joué qu’une seule saison sous le maillot de l’OM (2003-2004) mais il a réussi l’exploit d’être devenu une idole pour les supporters locaux. Pendant des années, l’ancien buteur de Chelsea a été un serpent de mer quant à un retour possible sur la Canebière. Il n’a jamais eu lieu.

Raison de plus pour rester attentif aux performances de Jonathan David (20 ans), catalogué comme son successeur en L1 et arrivé au LOSC au cours du mercato estival. « Il est complet, aime participer au jeu, donc il va vite se sentir à l’aise à Lille, une équipe qui joue au ballon. C’est un garçon posé et bon esprit, apprécié dans le milieu. De ce que j’ai vu, il peut même atteindre le niveau de Didier Drogba », assure dans France Football le gardien de Charleroi Nicolas Penneteau.

Un flair hors du commun ?

Yves Vanderhaeghe, qui a lancé David dans le monde professionnel, est lui aussi sous le charme. « Il avait le nez vers le but, c’est un signe... Il avait une bonne finition et se montrait sévère avec lui-même. Il avait faim, assure l’actuel coach du KV Courtrai. Il s’appliquait pour cadrer ses frappes et savait se déplacer dans la surface de réparation. À 18 ans seulement ! Il peut jouer en profondeur comme venir en deuxième rideau dans la surface. Et sprinter 70 mètres pour récupérer un ballon ne le gêne pas... »