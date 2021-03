OM - Mercato : le dossier Isaac Lihadji revient polluer le LOSC

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Arrivé au LOSC plein de bonnes intentions à l’été 2020, Isaac Lihadji doit rester sur sa faim. Loin d’être un titulaire de Christophe Galtier, l’ancien milieu offensif de l’OM a toutefois pris part à 15 matches de L1 cette saison et délivré une passe décisive.

Utilisé le plus souvent comme « super-sub », le joueur de 18 ans est annoncé remplaçant par L'Équipe contre le Gazélec Ajaccio en 16es de finale de la Coupe de France (18h30). En attendant, son cas revient sur le devant de la scène par l’intermédiaire de Jacques-Henri Eyraud.

« Il y a une enquête judiciaire qui a démarré »

« C’est une affaire très particulière, résume l’ancien président de l’OM dans les colonnes de So Foot. Il y a une enquête judiciaire qui a démarré, qui ne porte pas prioritairement sur ce transfert, mais qui mentionne les dessous de cette transaction et notamment le rôle qu’aurait joué José Anigo dans le départ de Lihadji à Lille. Le club s’est constitué partie civile. Si cette enquête indique que des gens à Marseille sont en train de bâtir une stratégie consciente dans le but d’éloigner les meilleurs talents marseillais, alors il faudrait faire toute la lumière sur ces pratiques. »