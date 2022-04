OM, OL, LOSC - Mercato : une tendance se confirme pour Martin Satriano

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Parmi les bons coups de la L1, cet hiver, il y a le Lorientais Koné, auteur de 5 buts. Mais Martin Satriano (21 ans), prêté par l'Inter Milan, s'est révélé être un bon plan lui aussi. L'attaquant uruguayen a inscrit 4 buts avec Brest. Un rendement qui lui vaut d'être dans le viseur de plusieurs clubs de L1. Alors que son nom avait été évoqué à l'ASSE l'été dernier, Brest, l'OM, l'OL et le LOSC s'intéressent à lui. Et selon Ignazio Genuardi, une tendance se dégage...

Intérêt confirmé pour le LOSC

« À moins d’une offre XXL cet été, les Nerazzurri envisagent clairement un nouveau prêt. Il s’agit de trouver la meilleure destination pour continuer de valoriser/développer le buteur uruguayen. » Et à lui d'ajouter : « Avec David et Yilmaz sur le départ, Lille continue d’explorer la piste menant à Satriano. Alors que plusieurs clubs européens sont intéressés, les Bretons espèrent le garder un an de plus. » On pourrait donc se diriger vers un duel entre le LOSC et le Stade Brestois. A suivre...

Avec David et Yilmaz sur le départ, #Lille continue d’explorer la piste menant à Satriano, qui est actuellement prêté par l’#Inter #Milan. Alors que plusieurs clubs européens sont intéressés, les Bretons espèrent le garder un an de plus. #Mercato #LOSC #SB29 — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) April 29, 2022

Laurent HESS

Rédacteur