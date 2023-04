PSG, LOSC, FC Nantes - Mercato : l'avenir de Kolo Muani lié à celui de Jonathan David ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ca va s'agiter dans les prochaines semaines. Et en Allemagne, comme en France, à Francfort comme à Lille, deux questions pourraient demeurer dans l'esprit des supporters : ou vont évoluer la saison prochaine Randal Kolo Muani et Jonathan David ?

Au sujet de l'ancien attaquant du FC Nantes, un intérêt du PSG est toujours évoqué, mais il est avéré, également, que le Bayern Munich suit son dossier et pourrait transmettre une offre. Seul souci, le club bavarois ne pourra dépenser des sommes folles et s'acheter plusieurs éléments offensifs. Or, le nom de l'attaquant lillois, Jonathan David, est désormais lié au club allemand.

L'un des deux, seulement, rejoindra la Bavière.