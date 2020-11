LOSC - Mercato : un agent balance, Luis Campos prépare une grosse vente !

Ces dernières semaines, Luis Campos, le bras droit de Gérard Lopez et responsable du recrutement, était sur le départ. Le Portugais ne supportait plus la présence de Marc Ingla, directeur général, au sein du LOSC. Mais, ce dernier a posé sa démission auprès du boss des Dogues. Il devrait s'en aller, laissant le champ libre à un des meilleurs recruteurs au monde.

Capable de vendre, et dénicher des pépites, Campos est un rouage essentiel pour l'entité nordiste. En catimini, il pourrait déjà préparer une grosse vente pour l'hiver, ou plus probablement pour l'été prochain, à l'image des cessions de Pépé (80M€) ou Osimhen (80M€).

Pour la DHA, média truc, l'agent de Yusuf Yazici est sorti du silence : "Il faut être humble mais l’accomplissement de cette performance de Yusuf (deux triplés en Europa League) est le résultat d’un travail planifié et patient. C’est vraiment un honneur de voir les grands clubs s’intéresser à Yusuf. Parce que Yusuf a des objectifs et va vers cet objectif (…). Quand Yusuf atteindra son vrai potentiel, Lille voudra le vendre à de très bons clubs pour un très bon prix, et cela ne semble pas trop loin. »

Malgré des performances étincelantes sur la scène européenne, Yazici peine toujours à se rendre indispensable en Ligue 1. Pour faire toucher le jackpot au LOSC, Christophe Galtier réfléchit à une recette qui mettrait en avant les progrès du Turc du côté de Pierre-Mauroy.