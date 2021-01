LOSC – Mercato : un indésirable torpille Galtier et Lopez

Les histoires d'amour finissent mal en général... L'adage s'avère pour Adama Soumaoro. Arrivé à 16 ans u LOSC, le défenseur a quitté, en prêt, son club formateur pour rejoindre Bologne. Présenté à la presse, l'ex-Lillois a tancé vivement les choix de Christophe Galtier : "C’est vrai que j’étais capitaine de Lille puis plusieurs choses se sont passées au sein du club. Je n’ai pas toujours été d’accord avec les choix du coach et des dirigeants mais ça fait partie du football."

Après avoir lancé son message à son ancien coach, Soumaoro a épinglé Gérard Lopez, ex-propriétaire du LOSC, qui l'aurait retenu l'été dernier contre sa volonté : "J’étais en contact avec Bologne depuis un certain temps, il n’était pas possible de terminer le transfert cet été car Lille ne voulait pas me laisser partir. Maintenant je suis content d’être ici." Chez le 13e de Serie A, il tentera de se relancer pour donner des regrets aux personnes visées lors de cette sortie publique.

🎙️ #Soumaoro: “I had been in contact with Bologna for a while. A transfer wasn’t possible last summer because Lille didn’t want to let me go. But it’s great to finally be here.”#WeAreOne pic.twitter.com/EBRckUG8dQ