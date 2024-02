OM - Shakhtar Donetsk, les chaînes et l'heure du match

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le barrage retour de Ligue Europa voit l'OM recevoir Shakhtar Donetsk aujourd'hui à 21 heures. Un match que vous pourrez suivre en direct à la télévision sur Canal+ Foot et W9. A l'issue de la rencontre, But! Football Club vous proposera également une analyse et les premières réactions. Bon match.

Comment voir le match sur W9 ? Pour voir le match sur W9, rien de plus simple. La chaîne est accessible sur la TNT, sur votre box internet ou bien, si vous souhaitez découvrir une toute nouvelle expérience de la télévision, sur Molotov. Découvrir l'expérience Molotov Avec votre abonnement Molotov, vous profitez du direct et du replay depuis plus de 80 chaînes sur tous vos appareils. Vous visionnez vos compétitions préférées à votre rythme, jusqu'à 4 utilisateurs simultané en HD avec enregistrement et contrôle du direct. Profiter de l'offre Molotov

Podcast Men's Up Life