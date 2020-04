Coronavirus : frappé par le Covid-19, Pierre Ménès a perdu 15 kilos

true

Pierre Ménès, absent des réseaux sociaux depuis le début du confinement, a été frappé par le coronavirus et a été hospitalisé depuis quelques jours.

Le coronavirus continue de frapper en France. Pierre Ménès faisait partie des « personnes à risque » et n’a pas été épargné par le Covid-19. Sur son compte Twitter, le consultant de Canal+ a relayé une vidéo dans laquelle il affirme avoir été affecté par la maladie.

Greffé et très amaigri, Ménès va mieux

« J’ai été greffé, après avoir subi des contrôles par rapport à mon foie et mon rein. Je suis hospitalisé depuis mardi dernier et rentrerais chez moi en début d’après-midi. J’ai perdu 15 kilos », a précisé Ménès dont les jours ne sont plus en danger.