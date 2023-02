Ménès brise les Rennais, un ex Girondin calme Tudor, Ineos doublé par l’oncle de l’émir du Qatar ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

SCO Angers : deux retours attendus Avant le déplacement à Strasbourg, samedi soir, Abdel Bouhazama a annoncé qu'il allait bientôt récupérer Yahia Fofana et Farid El Melali. Les deux joueurs ne seront pas du voyage en Alsace mais ils réintégreront l'entraînement en début de semaine prochaine. FC Lorient : Abergel et Le Bris sur le pont A Lorient, Régis Le Bris enregistre deux retours : ceux de Laurent Abergel et Théo Le Bris, qui ont repris l'entraînement avec leurs coéquipiers et postulent pour le match face à Ajaccio dimanche. Stade de Reims : deux signatures en attaque La lanterne rouge de son groupe de National 2, la réserve du Stade de Reims enregistre deux renforts offensifs. Abdoulaye Gory (20 ans) est prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de saison par l’académie AFE. Il est accompagné par Kelechi Egesionu, attaquant de 19 ans prêté, également avec option d’achat, par l’Hype Buzz Nigéria FC. #Pro2 ✍️



Avec 𝐀𝐛𝐝𝐨𝐮𝐥𝐚𝐲𝐞 𝐆𝐨𝐫𝐲 et 𝐊𝐞𝐥𝐞𝐜𝐡𝐢 𝐄𝐠𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐮, l'effectif Pro2 du SDR se renforce en attaque #TeamSDR 🔴⚪️ — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 16, 2023

Toulouse FC : le responsable du recrutement s’en va !

Le Toulouse FC a annoncé ce matin le départ de Brendan MacFarlane, Responsable du Recrutement depuis mars 2021. Fraîchement nommée Senior Scout au sein de la cellule de Recrutement du Téfécé, Julia Arpizou sera chargée de piloter le département pendant la période de transition, jusqu'à l'arrivée effective du successeur de Brendan MacFarlane.

OGC Nice : Ineos doublé par l’oncle de l’émir à MU ?

Selon L’Équipe, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, oncle de l'émir Tamim ben Hamad Al Thani propriétaire du PSG est présent parmi les fonds privés qui désirent acheter Manchester United et doivent envoyer leur offre aujourd’hui.

Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani est un homme de 63 ans, ancien premier ministre du Qatar, et ministre des affaires étrangères. Il est considéré comme l'un des hommes les plus importants dans l'expansion récente du Qatar sur la scène internationale. Il est également l'ancien patron de Qatar Investment Authority, un temps pressenti pour présenter l'offre à Manchester United. La proposition qatarie présentée à Raine Group ne devrait pas passer par QIA, mais plutôt par une fondation locale, dont le nom n'a pas filtré, supportée par ces fonds privés. Le quotidien sportif ajoute que des offres en provenance d'Arabie saoudite, des États-Unis, et d'INEOS seront également sur la table de la famille Glazer aujourd’hui.

OM : Courbis calme Tudor

Ancien entraîneur de l’OM et des Girondins de Bordeaux, Rolland Courbis a nuancé l’excellent bilan d’Igor Tudos depuis son arrivée sur le banc du club phocéen l’été dernier. Si le technicien croate compte pas moins de 49 points cette saison, il s’agit seulement du meilleur total de son histoire dans l'élite à ce stade de la compétition derrière l'exercice 1998/99 sous Courbis (51).

Stade Rennais : Ménès allume les Bretons

Défait par le Shakhtar Donetsk à Varsovie en 16es de finale aller de la Ligue Europa (1-2), le Stade Rennais est sévèrement taclé par Pierre Ménès. « Cette équipe de Rennes a été méconnaissable avec une compo de Bruno Genesio assez incompréhensible et une charnière extrêmement jeune, a-t-il tonné. L’impression général est très mauvaise et dans le droit fil des prestations bretonnes à l’extérieur. Il y a un truc de cassé dans cette équipe et je trouve que résumer ça à la blessure de Terrier est réducteur surtout quand tu alignes une attaque aussi coûteuse que Gouiri et Kalimuendo. »

Ligue Europa : "Face à la Juve, Nantes a fait honneur au foot français"



Retour sur les matchs de Rennes, de Monaco et de Nantes en Ligue Europa.https://t.co/EU9Y55miwW — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 16, 2023

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.

