FC Nantes : Kombouaré fixe sa priorité pour la fin du Mercato et ignore le cas Lafont

Le coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré, s’est exprimé sur la fin du mercato hivernal des Canaris.

Après avoir obtenu l’arrivée libre d’Anthony Lopes en début de mercato hivernal, le FC Nantes a fait signer ces dernières heures Francis Coquelin après un essai concluant de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal. Pour autant, le mercato hivernal des Canaris dans le sens des arrivées pourrait ne pas être terminé. C’est en tout cas ce qu’espère Antoine Kombouaré.

Kombouaré veut surtout un attaquant

Présent ce vendredi en conférence de presse en marge du match face au Stade de Reims, l’entraîneur nantais a annoncé qu’il attendait encore un attaquant d’ici lundi prochain et que le club des bords de l’Erdre travaillait sur plusieurs pistes. « On est toujours en train de travailler sur certaines pistes. Tant que le mercato n’est pas fini, on attend des éléments de plus. Le départ de Jean-Kévin Duverne ne nous oriente pas sur un mercato plus défensif. On recrute selon des priorités et aujourd’hui, on a besoin d’un attaquant. »

Interrogé sur le cas Alban Lafont, qui n’a toujours pas quitté le FCN cet hiver, le Kanak a botté en touche. « C’est secondaire, on verra ça à la fin du mercato », a-t-il répondu.

Antoine Kombouaré à propos de Johann Lepenant 💬 — FC Nantes (@FCNantes) January 31, 2025

