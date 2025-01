OM Mercato : après De Zerbi, Rongier a aussi donné sa réponse au Stade Rennais

Courtisé cet hiver par Rennes et Jorge Sampaoli, Valentin Rongier voudrait rester à l’OM.

Le nouvel entraîneur du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, qui a déjà obtenu le renfort de Seko Fofana cet hiver, compterait obtenir une autre recrue dans l’entrejeu au cours du mercato estival et viserait le milieu de terrain de l’OM, Valentin Rongier. Un joueur que le coach argentin a eu sous ses ordres à Marseille lors de la saison 2021-2022.

Rongier veut rester à l’OM malgré l’intérêt rennais

Mais l’ancien Nantais ne devrait pas quitter l’OM pour le Stade Rennais cet hiver, Roberto De Zerbi ayant fermé la porte à un départ de son joueur. « Valentin Rongier est intransférable, va falloir que Rennes trouve un autre joueur », a lancé l’entraîneur olympien ce vendredi en conférence de presse. De son côté, Valentin Rongier serait sur la même longueur d’onde que son coach et n’envisagerait pas de partir de Marseille cet hiver, d’après RMC Sport. Il se sentirait de nouveau épanoui et important à l’OM et serait pleinement concentré sur sa saison olympienne.

