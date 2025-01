OM Mercato : Gouiri (Stade Rennais) à Marseille, ça fait débat !

Intéressé par Amine Gouiri pour remplacer Elye Wahi, l’OM doit-il vraiment foncer sur l’attaquant du Stade Rennais ? C’est le débat de nos journalistes.

« Pas convaincu »

« Gouiri à l’OM pour remplacer Wahi, honnêtement, ça ne m’emballe pas. L’Algérien aura peut-être une bonne relation technique avec des joueurs comme Rabiot ou Greenwood, mais à bientôt 25 ans, il reste à mes yeux une énigme. Sa saison à Rennes est décevante, il n’a inscrit que 2 buts en 19 matches toutes compétitions confondues (2 passes décisives).

L’ancien lyonnais est doué, il a du ballon plein les pieds, mais il tarde quand même à confirmer son potentiel, à être régulier. Depuis son arrivée en Bretagne, on ne peut pas dire que ce soit une réussite, qu’il porte le Stade Rennais sur ses épaules, ou qu’il justifie l’investissement placé en lui. A mon sens, l’OM doit taper plus haut. C’est clairement au poste d’avant-centre que le bât blesse dans l’équipe de De Zerbi. Mais un Gimenez, un Brobbey, ce serait quand même plus ambitieux. Les stats le montrent : Gouiri n’est pas un vrai buteur. Et je ne suis pas sûr qu’il soit dans le registre qu’il faut pour bonifier la formation phocéenne. L’OM n’a-t-il pas davantage besoin d’un pivot, d’un 9 costaud physiquement, que d’un avant-centre comme Gouiri qui est plus dans un registre technique, de « 9 et demi » ? ».

Laurent HESS

« Il est peut-être temps de se séparer »

« Je vais avoir l’avis opposé en étant assez emballé au sujet de la potentielle arrivée de Gouiri à l’OM. Depuis son arrivée à Rennes, il compte 17 buts et 7 passes dé en 2022/2023, 11 buts et 3 passes dé en 2023-2024, et actuellement 2 buts et 2 passe dé. Un bilan qui a diminué au fil des années, mais il est peut-être temps pour lui d’aller voir ailleurs.

L’avantage, c’est qu’il connaît très bien la Ligue 1, pour avoir joué à Lyon, Nice, et donc Rennes. À Marseille, il débarquerait cependant dans un club où la pression et la passion sont décuplés. Il n’y a qu’à voir le traitement réservé à Wahi lors de ses débuts, même s’il a ensuite été encouragé. Même si j’écrivais il y a quelques semaines que Rennes devait faire le forcing pour garder Gouiri, c’est peut-être l’occasion pour les deux parties de se séparer, au meilleur des moments.

William TERTRIN