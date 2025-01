OM, RC Lens Mercato : nouveau coup de théâtre pour Pau Lopez !

Prêté par l’OM à Gérone et annoncé au début du Mercato au RC Lens, Pau Lopez s’apprête à partir loin de la France…

Prêté à Gérone par l’OM depuis l’été dernier, Pau Lopez ronge son frein sur le banc du club catalan. Pour se relancer, l’ancien de l’AS Roma avait choisi de rejoindre Lens, qui était en quête d’un gardien numéro 1 après le départ de Brice Samba à Rennes au début du Mercato, mais son arrivée avait finalement capoté, Gérone refusant de casser son prêt.

Direction le Mexique ?

Suite à cet épisode rocambolesque, Lopez semblait bien parti pour rester à Gérone, mais selon AM et 365 Scores, il s’apprête à quitter le club espagnol en cette fin de Mercato. Lopez est pisté par le club mexicain du Club Deportivo Toluca. Des discussions sont en cours et Toluca souhaiterait obtenir un transfert définitif de Lopez. Le dossier serait en cours de finalisation selon les médias mexicains, mais Foot Mercato donne un autre son de cloche en soutenant que « le dossier n’en est qu’à un stade embryonnaire et est encore loin d’être bouclé ». Toluca proposerait un contrat de 3 ans à Lopez, et le transfert serait de l’ordre de 4,8 M€. A suivre…

