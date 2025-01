OM, Stade Rennais Mercato : accord total pour le chassé-croisé Gouiri – Brassier !

L’OM et le Stade Rennais seraient parvenus à un accord pour le chassé-croisé entre Amine Gouiri et Lilian Brassier.

Devenu la priorité de l’Olympique de Marseille pour combler le départ d’Elye Wahi vers l’Eintracht Francfort, l’attaquant du Stade Rennais, Amine Gouiri, n’aurait jamais été si proche de rejoindre le club phocéen.

Accord total entre l’OM et Rennes pour Gouiri !

Et pour cause, les journalistes de Foot Mercato, Sébastien Denis et Santi Aouna, annonce ce vendredi matin que l’OM aurait trouvé un accord total avec le Stade Rennais pour le transfert d’Amine Gouiri, Des détails resteraient toutefois encore à régler entre le club olympien et le club breton. L’ancien Lyonnais serait même attendu en fin de matinée à Marignane et devrait passer sa visite médicale dans sa foulée en faveur du club phocéen.

Brassier arrive à Rennes

Le défenseur central marseillais, Lilian Brassier, devrait, lui, faire le chemin inverse. Tout serait bouclé pour son arrivée à Rennes sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat supérieure à 12 millions d’euros. L’ancien Brestois serait attendu sur Rennes en fin de journée.

🚨#MercatOM ⚪️🔵



🔐accord verbal de source rennaise pour Amine Gouiri entre Rennes, l’OM et le joueur



🎯l’attaquant rennais est attendu en fin de matinée à Marignane et devrait passer sa visite médicale dans la foulée @Santi_J_FM https://t.co/64on0AK00j pic.twitter.com/H2vtlrgN73 — Sébastien Denis (@sebnonda) January 31, 2025

Pour ne rien rater de l’actualité de l’OM, suivre notre correspondant à Marseille, Bastien Aubert, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube, suivez-nous sur notre page Facebook But! OM et notre compte X.