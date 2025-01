PSG Mercato : le Real Madrid veut doubler Paris pour cet attaquant

La concurrence s’annonce rude pour le PSG dans le dossier Jhon Durán.

Dans sa quête d’un nouvel attaquant pour remplacer Randal Kolo Muani, prêté à la Juventus, le PSG a ciblé Jhon Durán (21 ans), le joueur d’Aston Villa. Mais le club de la capitale n’est pas seul sur ce dossier, même en ayant transmis une offre de 75 millions d’euros. En effet, deux concurrents très sérieux se sont distingués récemment.

D’un côté, Al-Nassr, le club saoudien, qui attire particulièrement l’attaquant colombien. De l’autre, et c’est Foot Mercato qui vient de le révéler, le Real Madrid ! Les Merengue pourraient bien s’activer sur le dossier et envisager un prêt d’Endrick pour faire une place à Durán. Aston Villa, intransigeant en négociations, continue de faire monter les enchères pour son joueur sous contrat jusqu’en 2030, et valorisé à 40 millions d’euros.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.

🚨EXCL: 🟣🇨🇴 #PL |



‼️ Real Madrid think about Jhon Duran and could move on the Colombian 🇨🇴



🔥 But despite the interest of european giants like PSG & Real Madrid, the striker is considering a move to Al-Nassr 🇸🇦



➡️ Meanwhile, Real Madrid could loan Endrick @footmercato pic.twitter.com/kD3IM84VJp