PSG Mercato : le transfert de Xavi Simons cache deux détails surprenants

Fraîchement transféré au RB Leipzig, Xavi Simons pourrait rapporter moins que prévu au PSG.

Le PSG n’échappe pas à la règle et son quotidien se retrouve agité par le mercato hivernal. Dernièrement, et comme vous le savez, les dirigeants du club parisien ont bouclé un gros dossier avec la vente et le transfert définitif du milieu de terrain néerlandais Xavi Simons, qui a rejoint définitivement le club allemand du RB Leipzig pour 50 millions d’euros + 30 millions de bonus, annoncés comme facilement atteignables. Jusque-là, une très bonne affaire pour Paris qui, on le rappelle, avait racheté le joueur 6 millions d’euros il y a seulement quelques mois. Et qui, de surcroît, n’entrait pas dans les plan de l’entraîneur parisien, Luis Enrique. Mais la réalité semble quelque peu différente, du moins dans le montant qui sera finalement versé aux dirigeants du PSG.

Xavi Simons bientôt revendu ?

En effet, selon Sky Allemagne, dans la pratique, il serait « très irréaliste » que ces bonus soient atteints, ramenant ainsi le transfert effectif à 50 M€. Par ailleurs, le média allemand souligne que le contrat signé par Simons, qui va jusqu’en 2027, est relativement court pour un tel investissement. En cas de non-qualification de Leipzig pour la prochaine Ligue des Champions, le club allemand pourrait déjà le revendre lors du prochain mercato estival pour compenser un éventuel manque à gagner. Actuellement 5ème de Bundesliga, Leipzig peut toujours espérer se qualifier en LDC, et donc conserver Simons. Quant au PSG, il aura réalisé quoi qu’il advienne une belle plus-value pour un joueur que Luis Enrique ne voulait plus voir évoluer en France dans le championnat de Ligue 1. La fin du mercato, pour le PSG comme pour les autres, c’est lundi soir minuit.

