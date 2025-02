PSG Mercato : un transfert imminent pourrait faire les affaires de l’OM

En cas de vente de Cher Ndour à la Fiorentina, le PSG pourrait indirectement aider l’OM dans le dossier Nicolò Fagioli.

Prêté à Besiktas depuis l’été dernier par le PSG, Cher Ndour pourrait changer de destination en cours de saison. En effet, plusieurs clubs veulent le milieu de terrain, dont le Torino, qui aurait envoyé une offre de 12 millions d’euros, plus bonus, avec un pourcentage à la revente proche des 40%. Mais le joueur de 20 ans a bien d’autres courtisans, surtout en Serie A.

Selon une information du journaliste Nicolò Schira, Ndour se rapproche de la Fiorentina, avec qui il devrait signer un contrat jusqu’en 2029. Foot Mercato confirme seulement l’offre du club italien, apparemment similaire à celle du Torino, mais qui contient des bonus plus facilement accessibles. Un troisième club de Serie A, la Lazio, prépare une ultime offre, tandis que le Genoa semble distancé. Ndour, de son côté, est en pleine réflexion.

Et si le choix final de Ndour faisait les affaires de l’OM dans le dossier Nicolò Fagioli ? Pour rappel, Fagioli est très intéressé à l’idée de rejoindre Marseille, mais le club phocéen privilégie un prêt avec option d’achat. De son côté, la Juventus souhaite une option d’achat obligatoire. La Fiorentina aurait alors pris une longueur d’avance dans ce dossier, mais la probable arrivée de Ndour pourrait rebattre les cartes…

🚨 Excl. – Cher #Ndour is getting closer to #Fiorentina from #PSG on a permanent deal. Agreed personal terms for a contract until 2029. #transfers