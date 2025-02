RC Lens Mercato : on sait pourquoi Ünder n’a pas rejoint les Sang et Or

Pisté en fin de mercato hivernal par le RC Lens, Cengiz Ünder (Fenerbahçe) était trop cher en salaire pour le club sang et or.

Déjà intéressé par Cengiz Ünder il y a quelques mois, le RC Lens a relancé en toute fin de mercato hivernal la piste menant à l’ancien Marseillais. Mais le Turc n’a finalement pas rejoint les Sang et Or et est resté à Fenerbahçe, club où il évolue depuis son départ de l’OM à l’été 2023.

Ce qui a bloqué dans le dossier Ünder

L’Équipe en a dit un peu plus sur ce qui a bloqué dans le dossier Cengiz Ünder au RC Lens. D’après le quotidien sportif, le club artésien, qui se serait vu refuser une offre de prêt avec option d’achat par Fenerbahçe, n’aurait pas été en mesure d’assumer seul le salaire de l’ailier droit de 27 ans, qui émane à environ 300 000 euros mensuel en Turquie.

RMC Sport précise que l’actuel sixième de Ligue 1 aurait dû se séparer de deux ou trois joueurs supplémentaires d’ici la fin du mercato hivernal pour pouvoir s’offrir Cengiz Ünder, qui était donc hors de portée financièrement du Racing.

