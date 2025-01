Stade Rennais Mercato : Gouiri évoque son avenir, mauvaise nouvelle pour l’OM ?

Au cœur de la période difficile traversée par le Stade Rennais (14ème, 17 points), Amine Gouiri est revenu sur les critiques dont il est la cible, et a également évoqué son avenir.

Ce samedi à 17 heures, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de Monaco pour la 19ème journée de Ligue 1, et va tenter d’aller chercher sa première victoire de l’année 2025. En effet, le SRFC reste sur quatre défaites de suite, et est à égalité de points avec l’ASSE, actuelle barragiste du championnat. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives cette saison, Amine Gouiri fait notamment partie des joueurs désignés comme responsables de la situation actuelle par les supporters.

Amine Gouiri se sent bien à Rennes

De son côté, l’attaquant assume totalement ses responsabilités. « Oui, je comprends totalement. De toute façon, je suis le premier déçu, je suis quelqu’un de très exigeant avec moi-même, parce que c’est ce que l’on attend de moi, donc c’est normal qu’on me tape dessus. J’en suis conscient et j’espère continuer de travailler pour montrer de quoi je suis capable », a déclaré l’ancien Niçois pour Ouest-France.

Il a également abordé la question du mercato le concernant. « Je me concentre à 100 % sur le club, je ne me suis pas posé la question. Le plus important, c’est l’entraînement demain (vendredi) et le match à Monaco. Pour l’instant, je suis ici, je suis bien », a-t-il clarifié, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2027. Pour rappel, quelques heures après cette interview, L’Équipe a révélé des négociations entre l’OM et le Stade Rennais pour Gouiri.

