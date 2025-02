Stade Rennais Mercato : Rennes a bouclé une cinquième recrue hivernale

Le Stade Rennais aurait bouclé l’arrivée du milieu de terrain de l’Hellas Vérone, Reda Belahyane.

Le Stade Rennais est l’un des clubs européens les plus actifs sur le marché des transferts depuis le début du mercato hivernal. Quatre joueurs ont déjà rejoint les rangs du club Rouge et Noir : Seko Fofana, Brice Samba, Kyogo Furuhashi et Lilian Brassier. Mais le club breton ne compte pas s’arrêter là et pourrait recruter encore un défenseur central, un milieu de terrain et un ailier d’ici lundi prochain.

Belahyane va rejoindre Rennes

Au niveau du renfort dans l’entrejeu, il serait même déjà bouclé. En effet, à en croire les informations de L’Équipe, le Stade Rennais aurait trouvé un accord avec l’Hellas Vérone pour le transfert du milieu de terrain marocain, Reda Belahyane. Le montant du deal s’élèverait à 12 millions d’euros. Convoité également par l’Olympique de Marseille depuis le début de l’hiver, le joueur formé à l’OGC Nice serait attendu dans les prochaines heures à Rennes pour passer sa visite médicale puis signer son contrat en faveur du SRFC.

Pour ne rien rater de l’actualité du Stade Rennais, SUIVEZ-NOUS sur notre page Facebook.