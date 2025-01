Stade Rennais Mercato : Rennes dégaine une première offre pour un ailier

Le Stade Rennais regarde du côté de la Belgique pour s’offrir un nouvel ailier.

Après l’éviction de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Habib Beye, ça devrait continuer à bouger au Stade Rennais. En effet, en plus de Samba, Fofana et Furuhashi, le club breton pourrait accueillir une 4ème recrue d’ici à la fin du mercato.

Une offre de 3,5 M€ plus 500 000€ de bonus

Comme révélé par Foot Mercato, le SRFC est sur la piste de Kazeem Olaigbe, ailier gauche de 22 ans du Cercle Bruges. Ce vendredi matin, notre confrère révèle que Rennes a fait une offre de 3,5 M€ plus 500 000€ de bonus pour s’offrir le Belge. Une proposition qui a été refusée par Bruges, qui continue de discuter avec Rennes pour parvenir à un accord.

