Stade Rennais Mercato : Rennes officialise sa troisième recrue hivernale

Le Stade Rennais a officialisé ce lundi après-midi l’arrivée de l’attaquant du Celtic Glasgow, Kyogo Furuhashi.

Après avoir déjà enregistrés les renforts de Seko Fofana et Brice Samba, le Stade Rennais vient d’officialiser sa troisième recrue hivernale en la personne de Kyogo Furuhashi. L’attaquant japonais arrive à Rennes en provenance du Celtic Glasgow contre 12 millions d’euros. « Fer de lance du Celtic Football Club, l’attaquant international japonais est le troisième renfort du mercato hivernal du Stade Rennais F.C. Kyogo Furuhashi, 30 ans depuis quelques jours, a paraphé un contrat de deux saisons et demie », peut-on lire sur le communiqué du club breton.

Les premiers mots de Furuhashi

Sur le site officiel du club Rouge et Noir, Kyogo Furuhashi a livré ses premiers mots en tant que joueur du Stade Rennais. « Je suis très enthousiaste à l’idée de découvrir le Stade Rennais et mes nouveaux coéquipiers. J’espère contribuer rapidement aux performances de l’équipe. Après de très belles années avec le Celtic, j’étais à la recherche d’un nouveau challenge dans un championnat reconnu. Physiquement, techniquement, la Ligue est très compétitive. Le coach et les dirigeants m’ont exprimé toute leur volonté de me voir apporter mes qualités et mon expérience. Le club n’est pas à une position habituelle par rapport aux dernières saisons, l’objectif pour nous va être de remonter au classement. Je me sens prêt à donner le meilleur de moi-même avec Rennes. »

Les chiffres parlent pour lui 📊🎯



キョウゴ、ようこそ ✊



𝐃𝐞𝐠𝐞𝐦𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐭 𝐊𝐲𝐨𝐠𝐨 ! pic.twitter.com/EcFqD0Dq8o — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 27, 2025

Pour ne rien rater de l’actualité du Stade Rennais, SUIVEZ-NOUS sur notre page Facebook.