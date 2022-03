Mission suicide à Bordeaux, le Stade Rennais fait saliver un cador, une première recrue à Strasbourg

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Stade Rennais : Tait rêve de prolonger

Flavien Tait va-t-il quitter le Stade Rennais ? Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu attire la convoitise de nombreux clubs à l’étranger mais il pourrait prolonger son contrat avec le club breton. Sur la radio Hit West, le joueur de 29 ans s’est confié sur son avenir : « Non pour l’instant ça ne discute pas mais je pense que ça discutera, on verra bien. Bien sûr que je veux continuer. Je suis dans un club avec beaucoup d’ambitions, avec une ferveur incroyable, une ville qui est derrière son équipe et un actionnaire puissant. Il y a tout pour s’épanouir ici donc bien sûr que j’ai envie de rester après je ne suis pas le seul décisionnaire. »

Girondins : Ménès évoque un suicide collectif

Pierre Ménès a réagi suite à la polémique raciste qui entoure Benoît Costil aux Girondins de Bordeaux cette semaine. « Le club est dernier, mais il n’est pas encore décroché. Tu fais 3 victoires ça peut tout changer. Tu peux encore espérer, t’en sortir ou être barragiste. Ce qui se passe aux Girondins de Bordeaux c’est du suicide. C’est grave, a-t-il soufflé sur son blog. Après avoir été en guerre avec les anciens dirigeants, on a l’impression aujourd’hui que les UB87 entretiennent des rapports assez cordiaux avec la direction mais tout est-il que dans les tribunes l’ambiance est toujours aussi délétère. Donc, bien s’entendre avec la direction, c’est bien mais si c’est pour mettre la merde au stade, c’est inutile. Moi si j’étais supporters, je me dirais qu’on va tout tenter jusqu’au bout pour se sauver et pas commencer à s’attaquer à des joueurs. »

RC Strasbourg : Aholou définitivement au Racing

Prêté par l’AS Monaco au RC Strasbourg, le milieu de terrain Jean-Eudes Aholou (28 ans) va poursuivre son aventure avec le club classé actuellement 5e de L1. « Son option d'achat obligatoire (estimée à 3 M€) était assortie d'une petite condition qui a été remplie, a déclaré hier Marc Keller dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Le prêt se transformera donc en achat en fin de saison, Jean-Eudes sera lié au Racing pour trois ans, jusqu'en juin 2025. »

Stade de Reims : une pépite de Strasbourg ciblée

Âgé de 18 ans, Jordan Robinand attise déjà les convoitises. Après avoir signé un contrat stagiaire pro avec le RC Strasbourg en décembre dernier, le milieu relayeur s’est depuis entraîné avec les professionnels et a même fait partie d’un stage en janvier avant d’attirer le regard de deux clubs allemands (Mayence et Stuttgart). Foot Mercato, qui signe l’information, ajoute que le Stade de Reims et le SC Bastia sont également venus aux renseignements. Pour l’heure, la priorité du joueur est de continuer à faire ses classes au RCSA.

Clermont : Gastien a pris cher en L1

Pascal Gastien, pas franchement apprécié par Pascal Dupraz du côté de l’ASSE, a livré quelques confidences intéressantes à Pierre Ménès. L’occasion notamment d’apprendre son admiration pour certaines stars de notre Ligue 1 chérie. « J’en apprends tous les jours sur la Ligue 1, il y a quand même une différence avec la Ligue 2. La qualité des joueurs n’est pas la même. C’est vraiment incomparable surtout chez les attaquants. Pour moi, c’était le plus marquant. Face au PSG, on perd 4-0, on a Mbappé qui est sur trois but sur quatre sur des contres. Il a vraiment quelque chose en plus. La même chose face à l’AS Monaco ou on perd 3-1 à la maison. Ben Yedder fait tout parfaitement. C’est vraiment là, ou il y a une grosse différence avec la Ligue 2. Mais sinon, pour construire le jeu, je pense que tout le monde peut rivaliser. Mais dans les deux surfaces de réparation, c’est plus compliqué. »

