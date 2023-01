Monaco fond sur un chouchou de l'OM, Moffi courtisé, un retour de taille à Bordeaux ?

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Lorient : Southampton et Leeds ciblent Moffi

A en croire les informations de Sky Sports UK, Terem Moffi (23 ans, 10 buts en 16 matchs de Ligue 1 avec le FC Lorient cette saison) est dans le viseur de Southampton et Leeds. Acheté 8M€ à Courtrai à l'été 2020, l'attaquant nigérian pourrait bien quitter les Merlus dès la mi-saison en cas d'offre importante.

Dunkerque : Francfort vise Gambor

Le jeune défenseur central de Dunkerque Hugo Gambor serait dans le viseur de l'Eintracht Francfort, 4e de Bundesliga, cet hiver, selon L'Equipe. Gambor (20 ans) qui n'avait pas joué la saison dernière au Paris FC, est sous contrat jusqu'en juin 2025 à Dunkerque.

RC Strasbourg : Djiku fait une promesse aux supporters

Le défenseur du RC Strasbourg Alexander Djiku est revenu sur les sifflets qui ont accompagné la défaite du RC Strasbourg ce lundi face à Troyes (2-3). « C’est une soirée très difficile pour nous, a commenté le Ghanéen. On s’est mis dans la merde tout seul. C’est compliqué de commencer un match avec deux buts de retard. Mais on a vu que l’on a été conquérants, on est revenus et il nous a manqué un brin de réussite pour mettre le troisième but. Ce sont eux qui le mettent. Mais il n’y a pas de hasard. Si on en est là, c’est qu’il faut encore faire plus. On va faire plus et croyez-nous, on va s’en sortir. »

AS Monaco : Gloukh ciblé cet hiver ?

Future grande pépite du football israélien, Oscar Gloukh est en train de confirmer son talent et un départ lors de l’été 2023 prend de l’épaisseur. Cela tombe bien, l’agent du joueur à révélé l’existence de discussions avec le Zenit Saint-Pétersbourg et l’AS Monaco : « Il y avait plusieurs offres sur la table que le Maccabi Tel-Aviv a refusées. Nous faisons le travail dans les coulisses, nous devons amener Oscar au bon endroit […] La meilleure chose pour Gloukh est de rester jusqu’à la fin de la saison et je pense que c’est ce qui va se passer. Mais dans le football, les choses sont dynamiques et si la bonne offre arrive, alors les choses peuvent changer. Nous sommes en discussions avec l’AS Monaco, voyons voir comment cela va évoluer. » Pour ce qui est de son prix, l’agent du joueur l’estime aux alentours de 6 millions d’euros. Pour mémoire, Gloukh était dans le viseur de l'OM l'année dernière.

Montpellier HSC : Wahi ciblé par Arsenal

Elye Wahi, qui cartonne sous le maillot du Montpellier HSC, a tapé dans l’œil de nombreux clubs (Juventus, Tottenham, Manchester United et City, Liverpool) et vient de séduire un autre cador européen : Arsenal. Selon Foot Mercato, les Gunners apprécient le profil et la précocité de l'attaquant de 20 ans, sous contrat au MHSC jusqu'en juin 2025.

Girondins : un retour à Bordeaux ?

Déçu par le rendement de Fransergio, David Guion souhaite bénéficier de l’arrivée d’un milieu plus créatif et plus capable d’apporter un vrai plus dans l’entrejeu des Girondins. Selon les informations de Foot Mercato, le nom de Valentin Vada est revenu avec insistance à Bordeaux. En fin de contrat en juin 2023 au Real Saragosse, le joueur de 26 ans, qui a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives, n’est pas contre l’idée de revenir en Gironde.

Toulouse FC : Kamanzi a signé !

Le Téfécé tient son premier renfort hivernal. Hier, le club de la Ville Rose a officialisé l'arrivée de Warren Kamanzi (22 ans) en provenance de Tromsø. L’international Espoirs norvégien vient renforcer le couloir droit de la défense, orphelin de Mikkel Desler pour encore quelques semaines, mais est également capable d’évoluer en tant que latéral gauche.