Monaco scrute au PSG pour remplacer Tchouaméni, Nice annonce un départ, un retour à Reims ?

AS Monaco : l'ASM pense à Paredes (PSG) pour remplacer Tchouaméni

Le PSG a lancé son mercato estival ! Alors que certains joueurs devraient bientôt arriver, d’autres sont déjà partis. Le club de la capitale entend bien vendre cet été pour faire de la place dans l’effectif et arrêter du surpayer des joueurs qui ne justifient pas leur salaire. Alors qu’une liste d’indésirables a été faite, un club de Ligue 1 se positionne pour recruter Leandro Paredes. Selon L’Équipe, l’AS Monaco suit de près le milieu de terrain argentin du PSG pour compenser le départ d’Aurélien Tchouaméni vers le Real Madrid. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Paredes est également suivi par Manchester United et la Juventus. Sa valeur est estimée à 17 millions d’euros par le site Transfermarkt.

OGC Nice : le Gym officialise le départ de Benitez

Dans un communiqué, l'OGC Nice a annoncé le départ de Walter Benitez, qui arrivait en fin de contrat cet été. "6 saisons, 188 matchs, une régularité impressionnante et un état d’esprit magnifique : au revoir Walter Benitez et merci pour tout !", peut-on lire sur le communiqué du club azuréen.

SCO Angers : 7 M€ pour Fulgini ?

Angelo Fulgini (25 ans) sera encore un dossier à suivre lors de ce mercato estival. À un an de la fin de son contrat, le milieu offensif d’Angers est sollicité par plusieurs écuries, en Bundesliga et en Premier League notamment. Selon Foot Mercato, le SCO demanderait 7 millions d’euros aux écuries qui se manifesteraient à son sujet. Le dossier pourrait s'accélérer dans les jours à venir pour un joueur qui affiche un bilan de 5 buts et 4 passes décisives en 36 matches en Ligue 1.

Stade de Reims : Still de retour à Reims ?

Arrivé au Stade de Reims à l’été 2021 puis parti en octobre 2021 au Standard de Liège, Will Still pourrait revenir comme (encore) adjoint d’Oscar Garcia cet été ! Selon La Dernière Heure, le club champenois se cherche un nouvel adjoint (Ruben Martinez devient entraîneur des gardiens) et pourrait miser sur une valeur sûre aux yeux du coach espagnol entre juillet et octobre 2021 (9 matches).

FC Lorient : Pélissier pas chaud pour Sochaux ?

Débarqué du FC Lorient, Christophe Pélissier pourrait rebondir dès cette intersaison. Aux dernières nouvelles, le FC Sochaux penserait à lui mais le défi ne semble pas l’intéresser plus que cela. « Apparemment, plus très chaud à l’idée de rejoindre Sochaux, affirme Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Christophe Pélissier pourrait prendre du repos et tablerait sur un club de Ligue 1 qui l’appellerait avant la trêve de la Coupe du Monde… surtout avec 4 descentes. Prudence de mise, tout peut bouger. »

