Monaco vise un record, Moffi se troue à Nice, Der Zakarian frappe déjà au MHSC, une recrue à Strasbourg

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

AS Monaco : marquer contre le PSG pour viser un record

Ce samedi à 17h, l'AS Monaco accueille le PSG à Louis-II avec l'envie de faire chuter un champion de France très diminué (Messi, Mbappé, Verratti absents). Mais surtout de se rapprocher d'un record. Car s'ils marquent au moins une fois, les hommes de Philippe Clement enchaîneront un 33e match de L1 en ayant trouvé au moins une fois le chemin des filets. Le record, établi par l'équipe de Leonardo Jardim sur les exercices 2016-17 et 2017-18, est de 36.

RC Strasbourg : le Racing officialise l'arrivée de Deminguet (SM Caen)

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, l'arrivée à la fin de la saison du milieu de terrain caennais Jessy Deminguet (25 ans) a été officialisée hier soir par le RC Strasbourg. Le joueur s'est engagé pour trois saison. Le joueur a déclaré sur le site du club alsacien : « Je suis impatient de débuter cette nouvelle aventure. Je vais quitter pour la première fois la Normandie et c’est une étape importante dans ma carrière. J’ai été séduit par le projet du Racing et le discours des dirigeants. C’est un club familial et convivial, Strasbourg est une ville qui vibre pour le football et l’ambiance de la Meinau m’a toujours impressionné. J’ai hâte de vivre tout ça de l’intérieur ! ».

Stade de Reims : Arteta (Arsenal) encense Balogun

Prêté à Reims jusqu'à la fin de la saison, Folarin Balogun réalise une saison exceptionnelle, qui le voit pointer en tête du classement des buteurs avec 14 réalisations. Une réussite qui n'a pas échappé à son club, Arsenal, et à son manager, Mikel Arteta : « Je suis très heureux pour lui, a déclaré l'Espagnol en conférence de presse. C’est un garçon qui a une idée très claire de ce qu’il veut faire de sa carrière. Il est très ambitieux, très impliqué et très courageux. Nous avons beaucoup discuté avant qu’il ne fasse ce choix, pour savoir si c’était le bon endroit où aller et pour connaître les autres choix qui s’offraient à lui. Il était tellement convaincu... Je suis vraiment heureux pour lui car il mérite ce qui lui arrive. Quand on regarde les chiffres et ce qu’il fait, c’est tout simplement incroyable. C’est très rare de voir cela. Mais il a quelque chose de spécial, c’est pourquoi nous avons décidé de lui offrir un contrat longue durée, d’avoir foi en lui et de lui donner cette longue période dont il a besoin maintenant, parce que le prêt qu’il a aujourd’hui est vraiment différent de celui qu’il avait avant à Middlesbrough ».

OGC Nice : Laborde fan de Digard

Dans L'Equipe de vendredi, juste avant la réception de l'AC Ajaccio, Gaëtan Laborde a dit combien il appréciait la méthode de son nouvel entraîneur, Didier Digard : "Il y a mentalement, mais il y a aussi tactiquement, avec ce qu'il propose à tous les joueurs. Il n'y a pas de magie dans le football, donc il a une grande, grande part de responsabilité. Nous, les joueurs, on en a aussi une. Mais forcément, quand on nous donne les outils pour bien faire, ça augmente nos chances de gagner. Les séances d'entraînement sont désormais plus courtes et plus intenses qu'avec Lucien Favre, largement. C'est chronométré à la seconde près. Il y a un petit peu de repos, mais c'est chronométré. Entre deux exercices, ça peut être trente secondes, quarante-cinq secondes ou une minute de pause - mais c'est rare une minute. Comme nous l'explique le staff, ils veulent vraiment qu'on s'entraîne comme on joue. C'est rare dans un match d'avoir plus de vingt ou trente secondes de repos, sauf à avoir un arrêt de jeu. Donc il faut mettre de l'intensité à l'entraînement pour qu'on puisse la remettre en match"..

MHSC : Der Zakarian veut des joueurs prêts au combat

Revenu au chevet de Montpellier, Michel Der Zakarian a donné sa première conférence de presse hier vendredi, à 48h de la réception de... Brest, qu'il entraînait en début de saison. Sans surprise, l'ancien défenseur a déclaré vouloir miser sur les valeurs de combat de ses troupes : "Bien sûr que oui, les joueurs sont touchés. Mais il faut réagir, il faut qu'on se mette en mode combat. Il faut être présent pour gagner les matches importants, dès dimanche. Après, on verra. Chaque match a son histoire. Ma priorité est de retrouver une unité, que tout le monde se batte pour l'équipe. Après, les individualités vont ressortir. Il faut faire tous les efforts à la perte du ballon, que tout le monde attaque ensemble, c'est ce qu'on demande, mettre de l'intensité. On a l'opportunité de faire changements aujourd'hui, pour bien gérer le groupe. Il y a des joueurs de très bonne qualité et pas mal d'erreurs individuelles aussi sur des buts. Il faut être beaucoup plus solide. Quand on cherche le déséquilibre adverse, on prend des risques et on se déséquilibre aussi. Il faut être bien positionné pour pouvoir récupérer des ballons et permettre aux partenaires de se replacer. Il faut être plus disciplinés dans les positions en attaque dans les pertes de balle".