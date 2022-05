ASSE, OL, OM, FC Nantes, RC Lens, LOSC, Stade Rennais : Giroud pourrait revenir en Ligue 1 !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Ce n'est pas pour tout de suite. Car, et on s'en doutait..., il faudrait davantage évoluer à l'étranger pour pouvoir postuler à une place en équipe de France en vue de la prochaine Coupe du monde. Voilà pourquoi Olivier Giroud, actuellement au Milan AC et longtemps passé par la Premier League, étudierait, mais seulement dans quelques mois, un retour en France.

Le club serait même trouvé puisqu'il s'agit de Montpellier, avec qui Giroud a été champion de France il y a des années. Selon Mohamed Toubache-Ter, le MHSC bosse déjà le dossier et il avancerait pierre par pierre.

Le board montpelliérain bosse sur un retour d’Olivier Giroud à Montpellier.



Paraît compliqué pour cet été (le joueur a l’objectif d’aller en CDM) mais tout est sur la table pour l’été 2023/ Saison 2023-2024.

Dossier compliqué mais qui est travaillé… pierre après pierre. #MHSC pic.twitter.com/o8AY53gzWp — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 9, 2022

Pour résumer Passé, il y a des lustres, par la Ligue 1, notamment lors de son titre de champion de France avec Montpellier, l'attaquant du Milan AC et des Bleus, Olivier Giroud, travaillerait déjà à un possible retour sur les pelouses de l'Hexagone.

Benjamin Danet

Rédacteur