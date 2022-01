Ligue 1 : Montpellier assomme Monaco et lui passe devant

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Match assez fou cet après-midi à la Mosson. Montpellier s'est imposé 3-2 face à Monaco après un but inscrit à la dernière seconde. Les Héraultais ont mené 2-0 suite à des buts de Wahi (13e) et Mavididi (32e) mais l'ASM a réagi dans la foulée grâce à Ben Yedder (34e). Les joueurs de la Principauté ont cru avoir fait le plus dur en égalisant par Vanderson à la 81e mais Mavididi a redonné l'avantage au MHSC à la 91e.

Avec ces trois points, les Héraultais s'emparent de la 7e place, au nez et à la barbe de leur victime du jour. Avec 34 points, ils ne sont qu'à une longueur du 4e, Strasbourg. Monaco est un point derrière.