Nice n'est pas seul sur Wahi, Bordeaux recale ce joueur de l'OM, un coach émerge à Strasbourg

Montpellier HSC : Monaco aussi cible Wahi

L’OGC Nice continue ses échanges avec le FC Lorient pour trouver un accord sur le transfert de Terem Moffi et Elye Wahi fait figure de plan B. Selon RMC Sport, l’AS Monaco suivrait également l’attaquant pailladin comme plusieurs clubs allemands et anglais.

La jeune garde bordelaise, grande satisfaction de la première moitié de saison du club en Ligue 2, attire forcément les convoitises dès ce mercato hivernal. Les Girondins font leur maximum pour les conserver et ne les braderont pashttps://t.co/aT9Mu649i0 — RMC Sport (@RMCsport) January 19, 2023

Girondins : Bordeaux veut garder ses pépites

Selon RMC, les Girondins repoussent les offres pour leurs jeunes. Dilane Bakwa (20 ans) intéresse au plus haut point le Stade Rennais et des clubs anglais mais le FCGB a repoussé les approches. Junior Mwanga (19 ans) devrait prolonger alors qu'il est ciblé par Le FC Séville et d'autres clubs espagnols et italiens. Une offre de 2 M€ de l’Athletic Bilbao pour le latéral droit de 18 ans Johaneko Louis-Jean (6 matchs) aurait été écartée.

RC Strasbourg : Bellegarde out 3 semaines, Le Scornet maintenu ?

Touché lors de la victoire à Lyon (2-1, dimanche), le milieu du Racing Jean-Ricner Bellegarde sera absent au moins trois matches, révèle Alsasports. Par ailleurs, L'Équipe fait savoir que Mathieu Le Scornet pourrait poursuivre son intérim à la place de Julien Stéphan sur le banc même si un ticket Sabri Lamouchi-Ahmed Kantari pourrait débarquer . Problème : Le Scornet n'est pas titulaire du BEPF et coûte 25 000 euros par match au club alsacien.